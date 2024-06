X-Factor, grande notizia per Napoli: la finale si terrà a Piazza del Plebiscito, data e info

Torna da settembre, su Sky e in streaming solo su Now, X Factor, quest'anno tutto nuovo grazie a un cast inedito

Torna da settembre, su Sky e in streaming solo su Now, X Factor, quest'anno tutto nuovo grazie a un cast inedito - in conduzione Giorgia, al tavolo dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi - e a una finale in piazza del Plebiscito a Napoli.

Per la prima volta nella storia del format la finalissima sarà in esterna, per un evento gratuito e aperto al pubblico, co-organizzato con il Comune di Napoli. L'evento, come annunciato alla presentazione dei palinsesti Sky, si terrà il 5 dicembre 2024 e sono attese 15mila persone.