Zona rossa in tutta Italia a Natale e Capodanno: oggi può arrivare l'annuncio del Governo

Negozi, bar e ristoranti chiusi nei giorni festivi e prefestivi: è la stretta che il governo potrebbe decidere già oggi. Lo scrive l'edizione online del Corriere della Sera, che parla di una possibile zona rossa in tutta Italia in quei particolari giorni di festività-

"Di fronte alla folla nelle strade, alle migliaia di persone in fila per far shopping e per entrare nei ristoranti, oppure ammassate fuori e dentro i bar per pranzi e aperitivi, 'nuovi provvedimenti diventano inevitabili' per fermare i contagi da Covid- 19. E così, durante il vertice d’urgenza chiesto dal Pd e convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capidelegazione, passa la linea del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che rappresenta il M5S.