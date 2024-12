Il Sassuolo supera il Napoli Femminile: sconfitta amara per le azzurre

Allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo è andato in scena il match tra Sassuolo e Napoli femminile valevole per il 12esimo turno del campionato di Serie A Femminile: le neroverdi sono riuscite ad imporsi per 2-1 vincendo un match tanto importante quanto delicato per la zona salvezza. Poco Napoli che reagisce solo dopo il doppio svantaggio e non riesce a ribaltare la sconfitta. Azzurre sorpassate proprio dal Sassuolo che vola a 9 punti e prosegue la striscia di risultati positivi. Il prossimo impegno delle ragazze allenate da mister Mango sarà in casa contro la Roma il prossimo sabato.

PRIMO TEMPO

Le padrone di casa iniziano fortissimo con Chmielinski che dopo 12' va vicinissima al vantaggio. La rete che apre le marcature arriva pochi minuti dopo, al 17': Sabatino serve un ottimo pallone a Dhont, la belga entra in area da sinistra e serve al centro Chmielinski che di prima con il piede destro batte Bacic. Subito dopo è sempre Chmielinski protagonista, questa volta il suo tiro impatta sul palo destro. Gara in discesa per le neroverdi che gestiscono il vantaggio per tutto il primo tempo e non rischiano niente.

SECONDO TEMPO

Dopo 15' dall'inizio della ripresa il Sassuolo raddoppia: Prugna entra in area dal lato destro dell'area e viene atterrata nettamente da Pettenuzzo. Dal dischetto va Sabatino: la numero 9 spiazza Bacic e segna il momentaneo 2-0. Passano meno di 8' e le azzurre reagiscono accorciando la distanza: lancio in profondità, difesa neroverde poco organizzata e mancino preciso col mancino della Jelcic che batte Durand. Il Napoli ci crede e va vicinissina al pari ancora con Jelcic che calcia a giro ma non riesce a battere Durand. Le emozioni della gara terminano qui con il Sassuolo che si abbassa a difesa del prezioso risultato e con le azzurre che non si rendono più pericolose.