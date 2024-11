Il Napoli Femminile ferma una lanciatissima Fiorentina: 0-0 a Cercola

Termina in parità il match di apertura del girone di ritorno del Napoli Femminile: fermata la Fiorentina seconda in classifica e reduce da 4 vittorie nelle ultime 5. Partita molto equilibrata, intensa ma con poche vere occasioni da gol. Le azzurre provano a colpire di contropiede nelle rare occasioni in cui la Fiorentina concede qualcosa. Tanto nervosismo nei minuti finali per un presunto calcio di rigore non assegnato alle ospiti.

PRIMO TEMPO

Avvio di gara a ritmi bassissimi, il Napoli è estremamente attento e dedicato alla fase difensiva e le viola provano con un buon possesso palla a prendere campo: la prima vera occasione è al 18', Janogy riceve un pallone perfetto da Bonfantini e complice l'errore dell'estremo difensore azzurro Bacic, si trova con la porta spalancata ma non riesce ad insaccare. Il Napoli risponde poco dopo di rimessa, Giordano avvia il contropiede e serve la sola Moretti che si invola verso la porta difesa da Fiskerstrand, il suo sinistro però è completamente sbilenco e termina a lato. L'ultima azione degna di nota nella prima metà di gioco capita sui piedi di Bonfantini che dall'interno dell'area di rigore calcia ma il destro è impreciso.

SECONDO TEMPO

Il Napoli utilizza subito una sostituzione, fuori Moretti e dentro Sciabica. Il copione è lo stesso, la Fiorentina ha il possesso palla ma è il Napoli a rendersi maggiormente pericoloso con azioni di contropiede potenzialmente da gol: Sciabica lega il centrocampo all'attacco e crea diverse occasioni da gioco. A metà secondo tempo c'è la prima sostituzione nella viola: esce Snerle ed entra Bredgaard. Il Napoli difende ad oltranza e prova ad offendere la Fiorentina in contropiede. Brivido per le padrone di casa a poco dal termine, il destro di Filangeri esce di pochissimo. Contatto dubbio allo scadere con il destro di Catena che sbatte sul corpo di Muth.

TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Bacic; Sandvej, Lundorf, Pettenuzzo, Sliskovic; Muth, Di Giammarino, Bellucci; Giordano, Moretti (dal 46' Sciabica), Martinovic. All.: Salvatore Mango

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Filangeri, Tortelli, Toniolo; Severini, Snerle, Catena; Boquete, Bonfantini, Janogy. All.: Sebastian De La Fuente

AMMONIZIONI: Tortelli (F), Bacic (N), Sliskovic (N), Severini (F), Bonfantini (F), Pastrenge (F).

ESPULSIONI: -