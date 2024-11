Napoli Femminile, Telecapri e Radio Capri racconteranno i risultati delle azzurre

vedi letture

Telecapri e Radio Capri al fianco del Napoli Femminile per raccontare i risultati, i valori e il progetto della squadra di calcio femminile di Napoli. La club manager Alessandra Nencioni commenta così la partnership: “Ogni giorno lavoriamo con orgoglio per rappresentare questo territorio e siamo felici di poter raccontare qualcosa di noi attraverso le voci dei professionisti di Tele e Radio Capri. Speriamo di poter raggiungere, anche grazie al loro supporto, sempre più persone per trasmettere loro la passione e l’attaccamento alla maglia delle nostre ragazze e dello staff del nostro club".

“Siamo lieti di essere accanto al Napoli Femminile come media partner. Al centro del nostro progetto c’è una forte attenzione al territorio e alle eccellenze che ne sono sua espressione.” Le parole di Venere Federico, direttrice del gruppo Tele e Radio Capri: “Da sempre siamo impegnati nel racconto dei grandi eventi sportivi della nostra regione: siamo felici di prendere parte al percorso di una squadra che, oltre a rappresentare l’identità partenopea, la declina al femminile".