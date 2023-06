2-1 alla Corea e Italia in finale al Mondiale U20: Ambrosino oltre la sufficienza, la pagella

L'Italia U20 vola in finale al Mondiale battendo 2-1 la Corea del Sud. Buona prestazione per l'azzurro Giuseppe Ambrosino, da 6,5 per TMW

L'Italia U20 vola in finale al Mondiale battendo 2-1 la Corea del Sud. Buona prestazione per l'azzurro Giuseppe Ambrosino, da 6,5 per TMW: "Le qualità tecniche non gli mancano e quando può rifinire per i compagni si vede che è a suo agio. Ha il demerito di riempire troppo poco l'area avversaria, però nel finale guadagna la punizione da cui nasce il gol del definitivo 2-1".