2019, APRILE AZZURRO - Il Napoli saluta l'Europa League, Di Lorenzo contro il futuro

Comincia, per il Napoli, un mese che si rivelerà spartiacque per il resto della stagione. In campionato la Juve è sempre più lontana, e cosi gli azzurri in campionato proseguono zoppicando la stagione. Contro l'Empoli la sconfitta è rumorosa: un Toscana finisce 2-1 per i ragazzi allenati da Andreazzoli, con Giovanni Di Lorenzo che firma il gol vittoria e che diventerà, di li a pochi mesi, uno dei punti fermi proprio della squadra partenopea. Anche col Genoa la squadra di Ancelotti manca l'appuntamento con la vittoria, e cosi il match si ferma sull'1-1. Col Chievo, poi, gli azzurri si rialzano nel segno di Koulibaly che mette a segno una doppietta. Il Napoli cade, subito dopo, contro l'Atalanta e ritrova successivamente la vittoria in trasferta col Frosinone, nel segno di Dries Mertens autore di due gol in due partite.

EUROPA LEAGUE - Quello di aprile, però, è anche il mese dei quarti di finale di Europa League. Gli azzurri si ritrovano di fronte un Arsenal non imbattibile, ma contro il quale la squadra di Ancelotti appare scarica e senza motivazioni nel doppio impegno. Gli azzurri cadono prima a Londra (2-0), con Koulibaly protagonista in negativo ed autore di un'autogol, ed al San Paolo i ragazzi di Sir Carlo non si rialzano, e Lacazette stende definitivamente il Napoli firmando il gol vittoria e buttando fuori gli azzurri.