2019, GENNAIO AZZURRO - Sfuma la Coppa Italia, intrigo Allan

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2019 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, polemiche di ogni genere cambiamenti radicali nel corso dei 365 giorni partenopei.

SFUMA LA COPPA ITALIA - L'anno del Napoli di Carlo Ancelotti comincia con la Coppa Italia, vista la lunga sosta della Serie A post boxing Day. Al San Paolo arriva un Sassuolo che prova a tener testa agli azzurri ma che, alla fine, soccombe: Milik e Fabiàn Ruiz stendono i neroverdi e portano la squadra ai quarti di finale della coppa nazionale. Prima della fine del mese torna la Coppa Italia, ancora contro il Milan, ma stavolta gli azzurri cadono fragorosamente: il neo arrivato rossonero Piatek mostra subito gli artigli ed in meno di mezzora firma la doppietta che porta il Milan in semifinale e lascia il Napoli a leccarsi le ferite per uno degli obiettivi stagionali sfumato improvvisamente.

CAMPIONATO - Alla ripresa del campionato il San Paolo apre le porte alla Lazio di Simone Inzaghi. Pronti, via, e subito la traversa ed il palo vibrano con un Milik sul quale già il chiacchiericcio per il rinnovo è consistente. Ma contro la Lazio il polacco insiste ed alla fine gonfia la rete su calcio di punizione, dopo il vantaggio firmato da Callejon. La seconda partita di campionato del mese di gennaio è a San Siro contro il Milan, uno scialbo 0-0 del quale l'unica cosa da citare è l'ingenerosa espulsione di Fabiàn Ruiz per un "tocco di braccio" visto dall'arbitro che porta al doppio giallo e quindi l'espulsione.

IL MERCATO - Un nota, poi, va data al calciomercato: il mese di gennaio viene contraddistinto dalle insistenti voci riguardanti Allan al Psg: il giocatore sembra più che disposto, il club partenopeo spara alto ma per i francesi i soldi non sono mai sembrati un problema. Eppure, dopo settimane di apparenti trattative, il tutto sfuma a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale. Lascia i colori azzurri, invece, Marko Rog che vola in Spagna per approdare al Siviglia. Ma il mercato, in Cina, è ancora aperto...