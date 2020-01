2019, NOVEMBRE AZZURRO - Il Napoli anti-Liverpool, la 'pareggite' ed il caso ammutinamento

Il mese di novembre rappresenta quello della svolta, importante per la stagione del Napoli. Gli azzurri, dopo il caso Atalanta, sembrano non aver attutito il colpo, e cosi alla prima occasione cadono: a Roma finisce 2-1 per i giallorosso, ancora con Milik in gol. Arriva, poi, la trasferta di Genova (post ammutinamento) ed il Napoli va incontro ad un nuovo pareggio a reti involate: un punto amaro che gli azzurri strapperanno anche contro il Milan, in una gara giocata a ritmi blandi e determinata ancora dagli strascichi di quanto successo dopo il Salisburgo. Il Napoli non vince, e la piazza comincia ad insorgere contro squadra ed allenatore, rei di non essere stati in grado di costruire un'identità di gioco.

CHAMPIONS - Il Napoli continua il suo importante percorso in ambito europeo, portando a casa tante soddisfazioni. Gli azzurri battono anche il Salisburgo (dopo aver vinto alla Red Bull Arena) di fatti mettendo un piede e mezzo agli ottavi di finale di Champions League. Il pareggio contro il Liverpool rappresenta una delle poche prestazioni positive di tutta la stazione (come quella giocata proprio contro i reds all'andata). Un punto che varrà tanto in ottica qualificazione.

AMMUTINAMENTO - Il mese di novembre è il mese dei fattacci post Salisburgo: dopo un periodo di ritiro il Napoli arriva alla partita contro gli austriaci con la speranza di poter tornare a casa dopo una prestazione convincente. Nel post partita il ritiro viene confermato, sono minuti concitati che portano i giocatori ad un vero e proprio ammutinamento: tutti a casa, senza il permesso della società, ed Ancelotti che invece segue il club e decide di andare a Castelvolturno con il suo staff. Questo l'evento che poi determinerà tutto il resto della stagione. I tifosi sono inferociti con i giocatori, e cosi anche l'allenamento a porte aperte (programmato precedentemente dal club) diventa una gogna alla quale i giocatori sono costretti a sottostare. Una delle pagine più brutte della storia del Napoli di De Laurentiis.