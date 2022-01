2021, DICEMBRE AZZURRO - L’unico lampo a San Siro, l’emergenza infortuni e il ‘caso’ Insigne

L'ultimo mese dell'anno in casa Napoli prosegue sulla scia di quello precedente. Dicembre si apre con l’incredibile rimonta subita con il Sassuolo. Il Napoli si fa raggiungere da 2-0 a 2-2, resta al primo posto solitario della classifica ma Milan e Inter si avvicinano rispettivamente a -1 e -2.

Vetta della classifica che gli azzurri perdono tre giorni dopo contro l’Atalanta. Senza Osimhen, Insigne, Fabian Ruiz, Anguissa, Koulibaly e Manolas, il Napoli mette in scena una partita di cuore, combattuta e ben giocata, ma non basta. L’Atalanta si impone 3-2 e gli azzurri perdono la prima partita stagionale al Maradona.

Il momento è complicato, la rosa risicata a causa dell’emergenza infortuni e non solo, e il Napoli con il Leicester si gioca il passaggio del turno in Europa League. Al termine di un match sofferto, duro e insidioso, una doppietta di Elmas e un gol di Ounas qualificano gli azzurri: la squadra di Spalletti passa come seconda nel girone e ripartirà a metà febbraio dai sedicesimi, dove sfiderà il Barcellona.

Il ritorno in campionato è di quelli da dimenticare. Seconda sconfitta consecutiva in casa (la terza in campionato), fallito l’aggancio al Milan e sorpasso dell’Atalanta in classifica. Un gol fortunoso di Cutrone, che involontariamente va a segno di nuca, permette all’Empoli di sbancare il Maradona.

Nel momento più difficile e con l’infermeria piena, il Napoli trova la forza di rialzarsi sbancando San Siro e battendo a domicilio il Milan nello scontro diretto. Tuttavia la vittoria con i rossoneri resta l’unico lampo del Napoli che chiude l’anno con un’altra sconfitta casalinga. Senza aver tirato mai in porta, lo Spezia batte 1-0 gli azzurri che vanno alla sosta natalizia al terzo posto e con un misero bottino di otto punti nelle ultime otto partite.

Il mese di dicembre va in archivio con il ‘caso’ Insigne, la rinuncia alla Coppa d’Africa di Osimhen e l’addio di Manolas. Il capitano azzurro con il contratto in scadenza a giugno 2022, pare sempre più lontano da Napoli. Rifiutata la proposta al ribasso della società e sul piatto un’offerta faraonica dal Canada. Toronto alletta e non poco il 24 azzurro che nei prossimi giorni sarà chiamato a decidere il suo futuro.

L’addio di Manolas costringerà la squadra ad intervenire velocemente sul mercato, alla ricerca di un centrale che possa completare il reparto e dare una mano a Juan Jesus Rrahmani, in attesa del ritorno di Koulibaly.

L’anno si chiude con la rinuncia alla Coppa d’Africa di Victor Osimhen. Il nigeriano, ancora infortunato e nuovamente positivo al Covid e bloccato in patria, decide di rinunciare al torneo.