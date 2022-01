2021, FEBBRAIO AZZURRO - Il Napoli dice addio a Coppa Italia ed Europa League

Continuiamo a ripercorrere mese per mese quello che è stato il 2021 azzurro. Il febbraio del Napoli è caratterizzato dall’eliminazione sia dalla Coppa Italia che dall’Europa League.

La prima partita è la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Risultato finale 0-0 e tutto aperto in vista del ritorno. A deludere pero’ è la prestazione degli azzurri, presentati in campo da Gattuso con una formazione iperdifensiva che ha pensato soprattutto a non prenderle.

Napoli fortunato nel risultato contro i bergamaschi e sfortunato qualche giorno dopo in campionato contro il Genoa. Gli azzurri giocano una buona partita, tirano tante volte in porta ma vengono puniti da due disattenzioni della retroguardia.

Il 10 febbraio il secondo verdetto della stagione: dopo il ko in Supercoppa, Napoli eliminato anche dalla Coppa Italia. Gli azzurri dopo lo 0-0 dell’andata perdono 3-1 il ritorno contro l’Atalanta e vengono eliminati. Primo tempo inguardabile del Napoli che chiude sotto di due gol. Nella ripresa grande reazione del Napoli che accorcia le distanze con Lozano. Nel momento migliore della squadra di Gattuso arriva la doppietta di Pessina che chiude definitivamente i giochi sul 3-1.

Il 13 febbraio il Napoli si prende pero’ la rivincita sulla Juve dopo la sconfitta in Supercoppa. E’ il giorno della rivalsa di Gattuso, che ha zittito le voci di un possibile esonero, e di Insigne. Il capitano azzurro, dopo il rigore fallito un mese prima, fa gioire il popolo azzurro. Alla quarta opportunità di tirare un rigore contro la Juve, contro cui aveva sempre fallito, va a segno e festeggia nel migliore dei modi i 100 gol in maglia azzurra timbrando un successo molto importante che rilancia la squadra in chiave Champions.

La squadra azzurra non si ripete, poi, nella sfida successiva contro il Granada, nei sedicesimi d’andata di Europa League. Al netto dei nove assenti il Napoli appare fragile e sterile, perde 2-0 e, difatti, compromette il cammino europeo.

La sconfitta si ripercuote anche in campionato, dove il Napoli perde anche con l’Atalanta e resta inchiodato al settimo posto e teme per le condizioni di Osimhen, che prende un colpo alla nuca dopo una caduta ed è costretto ai box.

Il 25 febbraio sfuma un altro obiettivo stagionale: il Napoli batte 2-1 il Granada nei sedicesimi di ritorno ma non basta. La squadra di Gattuso dice addio all’Europa League.

Il momento è durissimo. Il Napoli in poco più di un mese ha perso la Supercoppa italiana, è uscito dall'Europa League e dalla Coppa Italia e ha anche perso posizioni in campionato a causa delle tre sconfitte rimediate nelle ultime 5 partite. Febbraio si chiude con il 2-0 in campionato nel derby campano con il Benevento.