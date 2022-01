2021, MARZO-APRILE AZZURRO - La settimana ‘tipo’ e la lunga rincorsa alla Champions

L’anno solare del Napoli prosegue e noi continuiamo a ripercorrere mese per mese tutto ciò che è successo agli azzurri.

Il mese di marzo si apre con il rocambolesco pareggio del Napoli con il Sassuolo. Gli azzurri non riescono a bissare il successo nel derby con il Benevento e si fanno raggiungere in pieno recupero. Disastro di Manolas che commette fallo in area di rigore e Caputo non perdona dagli 11 metri. Due punti persi che sarebbero stati molto preziosi in chiave rincorsa al quarto posto.

L’inciampo in terra emiliana, tuttavia, non interrompe il percorso del Napoli che mette a segno quattro vittorie di fila. Gli azzurri battono il Bologna in casa, vincono fuori casa con Milan e Roma e stendono anche il Crotone.

Il Napoli si presenta al big match del 7 aprile contro la Juventus a -2 dalla Champions. La gara è il recupero della terza giornata del girone d’andata, passata alla storia perchè l’ASL di Napoli vieta la trasferta a Torino prevista il 4 ottobre 2020 a causa di due positivi al Covid. Il Napoli scende in campo con poco mordente, svuotato e molto diverso dalle precedenti gare. La Juventus si impone 2-1 e sale al terzo posto a +3 dal Napoli.

Tuttavia lo stop con i bianconeri è solo un incidente di percorso che non intacca il momento positivo e la rincorsa in campionato dovuta al rientro dei tanti infortunati e maggiore serenità nell’ambiente. Infatti il Napoli batte poi la Sampdoria, pareggia in casa con l’Inter che vincerà poi lo scudetto, annichilisce 5-2 la Lazio con una super partita e chiude il mese con la vittoria esterna contro il Torino.

66 punti in classifica e quarto posto in coabitazione con Juventus e Milan. Lotta Champions sempre più serrata.