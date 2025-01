2024, NOVEMBRE-DICEMBRE AZZURRO - Ko contro Gasp e Baroni, ma si torna in vetta

vedi letture

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno, ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2024 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Novembre: il Napoli comincia da capolista, ma inciampa subito a inizio mese. È una sconfitta pesante: l'Atalanta viene al Maradona e vince 3-0 portandosi a -3 dagli azzurri in vetta. Si solleva di nuovo qualche dubbio, ma ci pensa la prestazione successiva a fugarli: 1-1 a San Siro contro l'Inter campione in carica. Novembre si chiude con due successi, entrambi per 1-0, prima contro la Roma nel segno di Lukaku e poi in trasferta col Torino.

Dicembre: per come è iniziato è forse il peggior mese dall'arrivo di Conte. Prima gara: la Lazio ci elimina all'ottavo di Coppa Italia vincendo 3-1. Seconda gara: sempre la Lazio, espugna il Maradona 1-0 e il Napoli perde la vetta in favore di un'Atalanta che le vince tutte. Gli azzurri però, con la mentalità del proprio comandante, si risollevano subito dal doppio colpo incassato e mettono in fila tre successi. 3-1 a Udine, 2-1 a Genova e 1-0 interno contro il Venezia. Proprio grazie a quest'ultimo, e con il pareggio dell'Atalanta, il Napoli ritorna al primo posto (a pari punti). Gli uomini di Conte chiudono quindi il 2024 in testa alla classifica e, guardando indietro a come è andata la prima metà dell'anno, non si può che essere soddisfatti. Col sorriso, buon 2025 a tutti, ad un anno di trionfi a tinte azzurre.