5 su 5 in casa: se il Napoli batte anche l'Atalanta eguaglia un record del 1987!

vedi letture

Il Napoli riceve l'Atalanta per provare ad allungare la striscia di vittoria consecutive. La squada di Conte ha vinto cinque gare di fila in Serie A che mancava da quella striscia ottenuta tra gennaio e febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina. Inoltre, solo il Barcellona con 10 successi ha vinto più gare rispetto al Napoli (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Non solo. Il Napoli è l’unica squadra che ha trovato il 100% di successi in casa in questo campionato con 5 vittorie su 5 e - riferiscono i colleghi di Opta, solo due volte nella sua storia ha trovato la vittoria in tutte le prime sei gare giocate in una stagione di Serie A. Si deve tornare addirittura alle stagioni 1930/31 e 1987/88. Conte può diventare anche il primo allenatore nella storia del Napoli a vincere tutte le prime sei gare interne disputate in Serie A.