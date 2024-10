5 su 5 vinte al Maradona per Conte! Solo due tecnici scudettati ci erano riusciti

Il Napoli ha vinto tutte le prime cinque gare al Maradona in Serie A con Antonio Conte, solo due volte in passato aveva vinto tutte le prime cinque gare in casa sotto la guida di un singolo allenatore: nel 1989 con Bigon e nel 2021 con Spalletti. A riportare il dato statistico è Opta.