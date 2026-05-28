Riecco Lukaku-gol: l'azzurro ritrova la porta nell'ultima amichevole del Belgio

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Il Belgio ha giocato un'amichevole contro le giovanili dello Standard per rimettere in forma Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da Nieuwsblad, in mattinata è andato in scena questo allenamento "insolito" vista la partitella contro dei ragazzi di giovane età. Tutto come da programma però, studiato appositamente per aggiungere minuti nelle gambe all'attaccante del Napoli, affinché possa ritrovare il ritmo partita. La prima settimana di allenamento non ufficiale per i Diavoli Rossi si è conclusa. La truppa di Rudi Garcia che si era già presentata a Tubize invece avrà una giornata libera domani: questa prima settimana si è chiusa con una partitella d'allenamento presso il centro sportivo. Lì, alcuni giocatori integrati da diversi membri delle giovanili, hanno disputato un match contro le promesse dello Standard Liegi.

L'amichevole con gol di Lukaku

È finita 3-0 per la nazionale e sul tabellino è comparso appunto anche "Big Rom". Questo incontro era importante soprattutto per l'ex attaccante di Roma e Inter. Dopo aver recuperato dall'infortunio, l'attaccante 33enne ha giocato appena 64 minuti con il Napoli ed è ancora alla ricerca della forma migliore e del 100% della condizione fisica. La scorsa settimana, Lukaku aveva già anticipato al quotidiano belga: "Organizzeremo delle partitelle. La Federazione sta cercando degli avversari contro cui giocare. In questo modo potremo alzare l'intensità".