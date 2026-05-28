Retroscena Italiano-Napoli, Pedullà: "C'è stato intoppo nell'incontro di martedì, vi spiego"

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La scelta pare essere ormai definitiva, il tecnico livornese vince la corsa a due con Vincenzo Italiano. Ma cos'è accaduto con quest'ultimo?

Massimiliano Allegri diventerà il nuovo allenatore del Napoli. La scelta pare essere ormai definitiva, il tecnico livornese vince la corsa a due con Vincenzo Italiano. Ma cos'è accaduto con quest'ultimo? Cos'è che ha causato il sorpasso? Lo spiega l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà su X:

"Retroscena Italiano: nell’incontro di martedì il #Napoli gli aveva chiesto di fare una bozza di accordo prima di incontrare il Bologna. L’entourage aveva chiesto di aspettare, De Laurentiis aveva fretta di chiudere e sapeva che il club rossoblù lo avrebbe liberato. Stamattina la svolta Allegri".