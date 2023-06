81% di possesso, ma il Napoli non sfonda: è 0-0 al 45'

81% di possesso per gli azzurri che nella ripresa dovranno tentare di trovare più ampiezza per aprire il muro blucerchiato ed anche qualche conclusione da fuori.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si va al riposo sullo 0-0 al Maradona. Enorme mole di gioco per il Napoli, quasi per tutto il primo tempo nella trequarti della Sampdoria, ma senza trovare il guizzo vincente in area di rigore. 81% di possesso per gli azzurri che nella ripresa dovranno tentare di trovare più ampiezza per aprire il muro blucerchiato ed anche qualche conclusione da fuori.