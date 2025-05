Prima pagina Corriere dello Sport e le parole di Conte: "Scudetto, il resto è noia"

vedi letture

"Solo Kuore". Viene scelto questo titolo come principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Per la Juventus 40' di sofferenza in 10: in vantaggio con Kolo Muani, resiste all'assalto della Lazio dopo l'uscita di Kalulu e pareggia per 1-1. Bianconeri ancora quarti.

Spazio in taglio basso al duello scudetto tra Inter e Napoli. Inzaghi: "No, non è finita". Alle 18 l'Inter a Torino: indisponibili Lautaro, Frattesi, Mkhitaryan e Pavard. Bisseck e Barella ci sono. Parla anche Conte: "Scudetto, il resto è noia". Alle 20.45 il Genoa va al Maradona a sfidare il Napoli.