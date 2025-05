Napoli-Genoa, ultime di formazione Sky: novità su Lobotka

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo stasera contro il Genoa per il posticipo della 36ª giornata di Serie A conferamando il 4-4-2, schierato contro il Lecce. Tra i pali ci sarà ancora Meret, con la linea difensiva composta da Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, mentre al centro ci saranno Rrahmani e Olivera. A centrocampo torna Lobotka, lo slovacco ha recuperato dall'infortunio alla caviglia e sarà affiancato da Anguissa, con Politano e McTominay schierati sulle corsie laterali.

In attacco confermatissima la coppia Lukaku–Raspadori, mentre Neres è vicino al rientro e potrebbe tornare tra i convocati. Conte dovrà ancora una volta fare affidamento sul gruppo a disposizione per sopperire alle assenze, puntando su solidità e compattezza. La scelta di McTominay esterno rappresenta una soluzione d’emergenza, ma che garantisce fisicità e dinamismo in fase difensiva e offensiva. A riferirlo è Sky Sport.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Lobotka, Anguissa, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.