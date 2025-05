Testa bassa per lo Scudetto: Conte tiene tutti sul pezzo e accoglie un rientro prezioso

"Il tifoso vuole sapere del futuro? Fidati, il tifoso in questo momento non mi fa questa domanda. Dopo grazie, mi dice: 'lo vinciamo?' E io dico 'ci proveremo'. E' questa la domanda dopo il ringraziamento. Il resto? E' noia". Antonio Conte dribbla la domanda sul proprio futuro, accentuando i dubbi generalizzati delle ultime settimane, citando Franco Califano su tutto ciò che in questo momento non riguarda lo Scudetto. Il tecnico del Napoli è focalizzato solo sui tre passi che lo separano dal grande obiettivo, ovviamente a partire da quello odierno contro il Genoa di Vieira, reduce da sconfitte di fila dopo aver raggiunto il proprio obiettivo ma che avrà nuovamente le motivazioni a mille perché alla ricerca del grande risultato contro una big. In questo senso non può esserci scenario migliore del Maradona sold-out contro la capolista: "E' una gara difficile perché ci giochiamo la vita a livello sportivo e loro vorranno fare bella figura in un ambiente caldo, con il sold-out. Non ho mai visto nessuno che depone le armi prima di giocare, tanto meno contro il Napoli in questo momento. Loro hanno reso difficile la vita a tanti, ho visto l'ultima col Milan, un'ottima gara nonostante il risultato, verranno a giocarsi la partita per dare fastidio", le parole di Antonio Conte che però potrà contare su un paio di buone notizie, non a caso confermate dando l'impressione di aver ritrovato una certa serenità in conferenza stampa.

Lobotka c'è

Antonio Conte non dovrebbe rinunciare al regista slovacco che negli ultimi giorni ha fatto passi in avanti notevoli per non perdere la titolarità dopo il problema rimediato a Lecce: "Lobotka è rientrato in gruppo, s'è allenato anche oggi, c'è ancora domattina come test di rifinitura per decidere. E' un giocatore importante nei nostri meccanismi, ha anche esperienza e maturità che lo portano ad essere forte ed importante negli ingranaggi, non vorrei farne a meno, sicuramente", l'ammissione di Conte che dovrebbe schierarlo al fianco di Anguissa in questo 4-4-2 decisamente fluido che porterà McTominay in non possesso più a sinistra.

Un rientro prezioso

Non solo Lobotka. Gli ultimi giorni sono stati importanti anche per il recupero di David Neres che, in caso di necessità, potrebbe pure tornare ad assaggiare il campo. Un modo però più che altro per completare il rodaggio verso Parma e Cagliari: "Neres ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con noi, oggi ha fatto allenamento, può essere convocato per la panchina anche per assaggiare di nuovo l'atmosfera. Già averlo visto con noi è importante, sapete che si tratta di uno che fa la differenza", la sottolineatura del tecnico, costretto proprio per l'infortunio del brasiliano a passare al 4-4-2 che però sta dando buone risposte.