A 259 giorni dall'arresto cardiaco, Eriksen torna in campo: "Ora sono un uomo felice"

Dopo 259 giorni Christian Eriksen è tornato in campo ieri, esordendo con il Brentford nel secondo tempo della sfida persa contro il Newcastle.

Dopo 259 giorni Christian Eriksen è tornato in campo ieri, esordendo con il Brentford nel secondo tempo della sfida persa contro il Newcastle. Il centrocampista danese, dopo l'arresto cardiaco che l'aveva colpito durante Danimarca-Finlandia dello scorso Europeo, ha riassaporato così il campo e al termine della sfida ha espresso tutta la sua emozione per il traguardo superato:

"Escludendo il risultato, posso dire di essere un uomo felice - le sue parole nel post-gara riportate da Reuters -. Tornare dopo tutto quello che ho passato è una sensazione meravigliosa. Frank (l'allenatore, ndr) non mi ha detto molto prima che entrassi, abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane. Mi ha solo augurato buona fortuna, consigliandomi di godermi la partita. Erano tutti allo stadio: i miei genitori, i miei figli, anche alcuni dottori che mi hanno assistito in questi mesi. Quello che hanno passato loro è più duro di quello che ho vissuto io. Voglio ritrovare le vecchie sensazioni e il mio tocco, per aiutare il Brentford a restare in Premier".