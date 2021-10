A Bari più spettatori che a Torino per Juve-Roma. Ghirelli: "Ora il Governo ci aiuti"

Erano 20.432 gli spettatori che hanno assistito al derby pugliese tra Bari e Foggia giocato due giorni fa. Un pubblico superiore a quello presente in occasione della sfida tra Juventus e Roma; capienze maggiori di quella riscontrata al San Nicola si sono registrate solo nelle partite interne di Milan, Lazio e Napoli. Antonio Ghirelli, ovviamente, è soddisfatto e in una nota ufficiale ha annunciato che chiederà aiuti al Governo:

"Sono entusiasta di questo dato. Negli stadi siamo tornati a gioire per gli spettacoli regalati dalle partite. Le società di C stanno facendo tantissime iniziative per riavvicinare il pubblico e far tornare la cara abitudine della presenza festosa sugli spalti. Vanno fatti i complimenti al club di Luigi De Laurentis per lo straordinario impegno profuso per fare iniziative, si pensi solo alla presenza nei luoghi di vendita dei biglietti di Luigi e dei calciatori baresi. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme in questa direzione per far recuperare alle società quanto hanno perso a causa della pandemia. Per questo stiamo chiedendo aiuto anche al Governo".