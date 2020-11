A Bologna c'è già il primo bivio: Gattuso con otto giocatori risparmiati in Europa

Rino Gattuso vuole risposte importanti quest'oggi a Bologna. La vittoria col Rijeka ha rappresentato un passaggio obbligato, visto il valore degli avversari, eppure il primo tempo in cui gli azzurri hanno rischiato di andare sul doppio svantaggio l'ha irritato non poco: solo una prova convincente nella gara odierna potrà consentire di archiviare il ko col Sassuolo come un semplice incidente di percorso nell'ambito di un inizio di stagione comunque positivo. Il Napoli infatti è reduce da diverse prove balbettanti, mancando soprattutto nella concretizzazione, proprio come accaduto spesso nella scorsa stagione: col Sassuolo almeno 5 le palle gol non sfruttate, prima del rigore per i neroverdi, come sottolineato da Gattuso ed accaduto anche nella serata a secco con l'AZ, ma pure nella vittoria con la Real Sociedad è servito un tiro deviato da fuori da Politano ed a Benevento una magia di Insigne da fuori area per rimettere in gara i compagni.

Di fronte ci sarà il Bologna di Mihajlovic, capace di mettere in difficoltà la squadra di Gattuso già nel finale della scorsa stagione. Anche per questo probabilmente il tecnico del Napoli ha fatto il massimo per provare a presentare una squadra al meglio fisicamente per l'ultima gara di questo tour de force con gare ogni tre giorni. Rispetto alla sfida col Rijeka dovrebbe infatti rilanciare otto elementi tenuti a riposo: si parte dalla porta col probabile ritorno di Ospina, fino alla punta, Victor Osimhen, squalificato in Europa League ed a caccia di riscatto. Si rivedranno però anche Manolas ed Hysaj in difesa, nella linea con Koulibaly e Di Lorenzo; a centrocampo la coppia Bakayoko-Fabian ed in attacco rientrano Insigne e Lozano, nel terzetto di trequartisti con Mertens, confermato nonostante il momento non brillantissimo che spera di poter chiudere proprio a Bologna, contro la sua vittima preferita (11 reti ai rossoblù).