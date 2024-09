A Cagliari serve il cinismo: il Napoli è di nuovo la squadra che tira di più in porta in A

Il Napoli produce sempre una gran mole di gioco, già da anni e pure in questa prima stagione di Antonio Conte. Ma ovviamente l'importante è convertire le occasioni in rete. Il Napoli è la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (59), confermando lo stesso trend della scorsa Serie A, chiusa come formazione con più tiri effettuati (648). A Cagliari, insomma, servirà cinismo.