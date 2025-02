A Como per tornare alla vittoria: il Napoli non pareggia 4 gare di fila da più di 10 anni

Il Napoli è reduce da tre pareggi consecutivi in Serie A (vs Roma, Udinese e Lazio). Gli azzurri, riferiscono i colleghi di Opta, non chiudono in parità quattro gare di fila nella competizione da più di 10 anni, ossia dal periodo tra febbraio e marzo 2013 (una serie di quattro, di cui due sfide vs Udinese e Lazio). Un motivo in più per tornare alla vittoria nella prossima sfida sul campo del Como, quantomeno per conservare il +2 sull’Inter ed arrivare al meglio allo scontro diretto.