A Manchester c'è anche l'agente (campano) di Donnarumma: in tribuna per la Youth League

E' in corso in questi minuti il primo turno di Youth League. Il Napoli Primavera è impegnato a Manchester con il City, proprio come faranno gli azzurri di Antonio Conte. E in tribuna, come documentato dai nostri inviati, è presente anche Enzo Raiola, agente tra gli altri di Gianluigi Donnarumma.

