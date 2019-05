"A Napoli a piedi", il CorMezz precisa: "Quagliarella non ha mai pronunciato la frase riportata nel titolo"

"A Napoli a piedi" aveva titolato questa mattina il Corriere del Mezzogiorno sulla notizia della rivelazione fatta da Fabio Quagliarella agli amici sull'ipotesi di un ritorno in azzurro. L'edizione online del quotidiano ha precisato, pochi minuti fa: "La suggestione Quagliarella affascina i tifosi del Napoli e testimonia ancor più il rapporto di affetto tra il giocatore e la sua città. Quagliarella però non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito: il titolo riportato dal nostro giornale tra virgolette riporta una frase che l’attaccante non ha mai rilasciato. Di questo ci scusiamo con lui e con i nostri lettori".