Abbonamenti, anche l'Udinese meglio del Napoli: raggiunte quasi le 14mila tessere

Anche l'Udinese al momento vanta un dato migliore del Napoli per quanto riguarda gli abbonamenti, avendo chiuso a quota 13.800 tessere sottoscritte dai tifosi friulani. Il Direttore Generale Franco Collavino ha così commentato il dato definitivo della campagna abbonamenti 2019-20: "Un risultato storico che pone ancora una volta il tifoso e la famiglia al centro della nostra campagna abbonamenti. Già in occasione di Udinese-Milan vedere la Dacia Arena letteralmente gremita è stato un colpo d’occhio eccezionale e che ha dimostrato l’attaccamento del pubblico di fede bianconera alla nostra squadra. Sono sempre convinto che sia il dodicesimo uomo in campo pronto a dare la giusta carica ai nostri calciatori”.