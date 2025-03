Ufficiale Accordo Dazn-Mediaset per il Mondiale per club, ogni giorno una gara in chiaro

La collaborazione tra Dazn e Mediaset porterà anche a una contaminazione a livello editoriale

Il Mondiale per club sarà trasmesso anche in chiaro, grazie ad un accordo tra Dazn e Mediaset. Dopo i recenti accordi di sublicenza firmati all’estero da Dazn, anche per l’Italia è stata ufficializzata la squadra di lavoro che si occuperà di massimizzare la copertura del nuovo Mondiale per Club FIFA, che vedrà sfidarsi squadre come Inter, Juventus, Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e altre.

Grazie a questo accordo, Mediaset trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro, selezionando quelle di maggiore interesse in programma nella fascia serale. Nel frattempo, su Dazn sarà possibile seguire gratuitamente tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025. La collaborazione tra Dazn e Mediaset porterà anche a una contaminazione a livello editoriale tra le due piattaforme, con l’obiettivo di massimizzare la visibilità dell’evento e ampliare l'accesso, creando un’offerta dedicata alla competizione senza precedenti.