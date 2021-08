Accordo Sky-Amazon: tutta la prossima Champions nei locali pubblici. Nasce un nuovo canale

Oggi Sky ha annunciato un accordo triennale con Amazon per permettere a bar, hotel ed altri pubblici esercizi dotati di abbonamento satellitare con Sky di accedere alle sedici migliori partite del mercoledì di Champions e alla Supercoppa UEFA, quelle trasmesse da Prime Video per il triennio 2021/2024, alle quali aggiungere le 121 già disponibili. Nascerà appositamente un nuovo canale, Prime Video Sportsbar, attivo negli orari della competizione. In questo modo Sky si assicura tutte le partite delle prossime tre edizioni della massima competizione europea per club.