Accostato al Genoa, lo svincolato Pjanic torna in campo: è fatta col CSKA

Lo svincolato Miralem Pjanić sta per tornare in campo. Era stato accostato al Genoa nelle ultime ore, in realtà da pochi minuti si trova a Mosca per firmare con il CSKA un contratto annuale con opzione. In giornata sosterrà le visite mediche. Lo stipendio sarà di un milione di euro più bonus come riferito da Matteo Moretto sui social. L'ex Juve e Barcellona torna dunque a giocare.