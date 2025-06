Post-Spalletti, Sky: Ranieri molto stimato da Gravina, Pioli favorito. Le altre opzioni

Luciano Spalletti ha ufficialmente annunciato l’addio alla panchina della Nazionale Italiana. La comunicazione è arrivata durante la conferenza stampa pre-partita contro la Moldavia, gara che rappresenterà l’ultima uscita da ct per l’ex allenatore del Napoli. “Non avrei voluto mollare”, ha dichiarato visibilmente emozionato, sottolineando il suo dispiacere per la decisione presa dalla FIGC dopo la pesante sconfitta con la Norvegia.

Con l’addio ormai certo, si apre il toto-nomi per il nuovo commissario tecnico. Il favorito resta Stefano Pioli, attualmente sulla panchina dell’Al-Nassr, che rappresenta la pista più concreta. A seguire Claudio Ranieri, molto stimato dal presidente federale Gabriele Gravina, anche se legato a un ruolo dirigenziale con la Roma. Più complicate le opzioni Mancini, per via della rottura passata, e quelle che porterebbero ad ex Azzurri come De Rossi, Cannavaro e Gattuso, che restano comunque sullo sfondo come soluzioni a sorpresa. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.