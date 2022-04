Accostato al Napoli, Deulofeu mai così prolifico in carriera: record di gol per lo spagnolo

È la stagione del riscatto per Deulofeu a Udine, dopo un primo anno condizionato dagli infortuni e in cui aveva segnato solo un gol.

Con la rete segnata all'Empoli, Gerard Deulofeu è arrivato a quota 11 reti in campionato. Stabilito un nuovo record di gol in un massimo campionato, superando quello della stagione 2018/19 con la maglia del Watford, dove il catalano si fermò a 10 reti. Da ricordare inoltre i sei mesi passati al Milan nel 2017 dove ha segnato 4 reti in 17 partite.