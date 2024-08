Accostato al Napoli, Guido Rodriguez passa al West Ham. Con l'argentino anche Fullkrug

Fullkrug al West Ham, ci siamo. Era nell'aria l'accordo ormai trovato fra il Borussia Dormund ed il club londinese per l'acquisto dell'attaccante della Nazionale tedesca ed ora, secondo quanto riferisce Sky Sports, pare che stia effettuando le visite mediche. Non solo lui: anche Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino, accostato in passato ad alcuni club italiani fra i quali il Napoli, sta svolgendo i test fisici prima della firma insieme al centravanti.

27 milioni di sterline la cifra per ingaggiarlo. Il 31enne ha segnato 15 gol in 46 presenze nella sua stagione d'esordio con il club della Bundesliga, nella quale si è classificato secondo in campionato, approdando così in Champions League, dopo essere arrivato dal Werder Brema la scorsa estate per circa 13 milioni di euro. Fullkrug ha anche segnato due gol nel cammino della Germania padrona di casa verso i quarti di finale di Euro 2024, nonostante non abbia giocato nessuna partita da titolare. Sabato il Dortmund ha dichiarato di aver permesso a Fullkrug di lasciare il ritiro in Svizzera per colloqui con un club il cui nome non è stato reso noto, ma che tutti sanno essere quello del West Ham. Nelle scorse settimane si era parlato dell'interesse del Milan per lui, ma i rossoneri non hanno mai affondato il colpo ed ora Fullkrug è pronto a ripartire dalla Premier League.