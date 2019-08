Accostato al Napoli, il Psg ha pronti 100 mln per Zaha: può essere il sostituto di Neymar

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - L'esperienza di Neymar con il PSG è ai titoli di coda. Anche se il brasiliano si sta allenando normalmente con il club parigino, quando manca poco più di una settimana alla fine del mercato, i francesi corrono ai ripari. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese 'Mirror', il PSG avrebbe individuato in Wilfred Zaha del Crystal Palace, il sostituto del brasiliano e la prossima settimana invierà emissari a Londra per provare a chiudere la trattativa mettendo sul tavolo i 109 milioni di euro che servono per assicurarsi l'ivoriano. Quanto a Neymar - che oggi non giocherà contro il Tolosa - Barcellona e Real Madrid sono in prima linea.