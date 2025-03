Accostato al Napoli, Zirkzee criticato anche da Rooney: "Perde troppi palloni"

Il rendimento del Manchester United continua ad essere disastroso nonostante il cambio in panchina, ma a finire nell'occhio del ciclone oltre il tecnico Amorim sono anche alcuni calciatori. Su tutti i due attaccanti Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, entrambi ex Serie A ed in passato accostati al Napoli, sui quali si è espresso anche l'ex stella dei Red Devils Wayne Rooney:

"Penso che lo United giochi troppo lentamente, la velocità della palla è troppo bassa e gli attaccanti centrali non fanno altro che aspettare. A volte anche io ho fatto degli errori e ho giocato male, ma avevo dei buoni giocatori intorno a me. Hojlund non riceve alcun aiuto. Deve cercare di tenere la palla e usare il suo corpo. Sta correndo ed è disposto, ma è un po' isolato.Non solo Hojlund, ma anche Joshua Zirkzee ha perso palla troppe volte. Non c'è abbastanza creatività e non tengono palla per i centrocampisti e i difensori per supportarli, quindi è un po' entrambe le cose".