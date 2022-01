Adana Demirspor, Balotelli è positivo al Covid-19: farà la quarantena in Italia

Mario Balotelli è risultato positivo al Covid-19 mentre si trovava in vacanza in Italia. Lo rende noto l'Adana Demirspor con un comunicato ufficiale: "Dopo aver avvertito i sintomi, il nostro calciatore Mario Balotelli è risultato positivo al test Pcr Covid-19, che ha effettuato nel suo Paese, l'Italia. Il nostro giocatore, che ha iniziato il percorso di isolamento e di cura, trascorrerà questo periodo a casa in Italia. Auguriamo al nostro giocatore una pronta guarigione". 31 anni, l'attaccante in questa prima parte di stagione ha fin qui segnato 8 reti in 20 partite, considerando tutte le competizioni.

Futbolcumuz Mario #Balotelli’nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya’da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.



İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya’da evinde geçirecektir.



Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/MTYmZNsGQJ — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 4, 2022