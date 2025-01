Addio a Fabio Cudicini, il "Ragno Nero" si è spento a 89 anni: Roma e Udinese lo ricordano

Si è spento all'età di 89 anni, Fabio Cudicini, ex portiere di Milan e Roma negli anni sessanta e settanta. Pur non essendo mai sceso in campo con la maglia della Nazionale (nonostante alcune convocazioni), si è distinto come uno dei migliori portieri della storia del calcio italiano, grazie ai numerosi successi ottenuti soprattutto con la maglia rossonera. Nella sua carriera, infatti, riuscì a vincere almeno una volta tutte le principali competizioni nazionali ed internazionali all'epoca esistenti (campionato, Coppa Italia, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa delle Fiere e Coppa Intercontinentale).

Puntuale, arriva il cordoglio delle società di Serie A, fra cui Udinese e Roma (due sue ex squadre).

L’AS Roma piange la scomparsa di Fabio Cudicini.



Storico portiere giallorosso, vinse una Coppa delle Fiere e una Coppa Italia in 8 stagioni tra il 1958 e il 1966.



Ai familiari vanno le condoglianze e l’abbraccio dell’intera famiglia romanista. pic.twitter.com/bbJVH9uAch — AS Roma (@OfficialASRoma) January 8, 2025