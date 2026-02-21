Ufficiale

Addio al piccolo Domenico: domani Napoli in campo con il lutto al braccio

Oggi alle 16:07Notizie
di Francesco Carbone

Domenico, il bambino di poco più di due anni a cui lo scorso 23 dicembre era stato trapiantato un cuore danneggiato, è deceduto questa mattina alle ore 9.20 all’ospedale Monaldi, dove era ricoverato da quasi due mesi.

In occasione di Atalanta-Napoli, gara della 26ª giornata di campionato in programma domani alle 15 alla New Balance Arena, la squadra di Antonio Conte scenderà in campo con il lutto al braccio, in segno di cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Domenico. Un gesto simbolico per ricordare e onorare la memoria del bambino, strappato troppo presto alla vita.