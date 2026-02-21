Atalanta-Napoli, trasferta vietata ma non mancheranno i tifosi azzurri: il dato

Atalanta-Napoli, trasferta vietata ma non mancheranno i tifosi azzurri: il datoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:45Notizie
di Francesco Carbone

Trasferta vietata ai residenti in Campania per Atalanta-Napoli. In vista della sfida di domenica alle ore 15, il prefetto ha disposto la chiusura del settore ospiti della New Balance Arena, impedendo così ai tifosi azzurri provenienti dalla Campania di seguire la squadra a Bergamo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il settore riservato agli ospiti sarà destinato dalla società nerazzurra alle scuole calcio e ad altre iniziative locali. Nonostante il divieto, però, una piccola rappresentanza partenopea non mancherà sugli spalti: saranno circa un centinaio i sostenitori del Napoli presenti negli altri settori dello stadio, tutti residenti in regioni diverse dalla Campania.