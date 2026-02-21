Serie A, la classifica: crollo Juve, domani il Napoli può andare a +7 sul 5º posto
La vittoria del Como contro la Juventus a Torino assume un peso enorme in chiave classifica e prospettive europee. Con questo successo, infatti, la squadra di Fabregas mette pressione ai bianconeri e alle altre contendenti per un posto in Champions League: attualmente, tra il Napoli terzo e il Como sesto, ci sono appena cinque punti di distacco. Per la squadra di Antonio Conte, che domani sarà impegnata a Bergamo contro l’Atalanta, una vittoria significherebbe consolidare il terzo posto e portarsi a +7 sul quinto occupato dalla Juventus.
Questa la classifica aggiornata
Inter – 61 punti (25 partite giocate)
Milan – 54 punti (25)
Napoli – 50 punti (25)
Roma – 47 punti (25)
Juventus – 46 punti (26)
Como – 45 punti (26)
Atalanta – 42 punti (25)
Sassuolo – 35 punti (26)
Bologna – 33 punti (25)
Lazio – 33 punti (25)
Udinese – 32 punti (25)
Parma – 29 punti (25)
Cagliari – 28 punti (25)
Torino – 27 punti (25)
Genoa – 24 punti (25)
Cremonese – 24 punti (25)
Lecce – 24 punti (25)
Fiorentina – 21 punti (25)
Pisa – 15 punti (25)
Hellas Verona – 15 punti (26)
