Ufficiale Castel Volturno, allenamento mattutino alla vigilia di Atalanta-Napoli: il report del club

Alla vigilia di Atalanta-Napoli, match della 26esima giornata di campionato in programma domenica alle 15 alla New Balance Arena, la squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center di Castel Volturno. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Palladino. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”.

Scott McTominay non sarà della partita nella delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: il centrocampista scozzese infatti non è stato convocato da Antonio Conte a causa di un problema al tendine che gli ha già fatto saltare le ultime due partite e che lo sta condizionando ancora negli allenamenti. La decisione del club è arrivata dopo un’attenta valutazione medica: pur desiderando fortemente esserci, McTominay e lo staff hanno concordato di non rischiare ulteriori complicazioni in vista del finale di stagione.