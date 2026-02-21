SONDAGGIO - Ti piacerebbe in futuro vedere Valentina De Laurentiis presidente? Vota anche tu

vedi letture

Valentina De Laurentiis, executive board member del Napoli e figlia del presidente Aurelio, ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport del suo rapporto con il club e del possibile futuro alla guida della società. Tra marketing, gestione delle maglie e impatto sociale del Napoli sulla città, la dirigente azzurra ha lasciato aperta la porta a un ruolo da presidentessa, senza nascondere il senso di responsabilità che comporterebbe.

"Se mai dovesse succedere, sarebbe un onore che richiederebbe impegno. Il pilastro del Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, che sogna uno stadio nuovo e sempre azzurro. I successi producono simpatia, aiutano a non essere 'incazzati' come può capitare quotidianamente, e noi vogliamo regalare gioia", ha dichiarato Valentina, sottolineando quanto il club sia al servizio dei tifosi e della città. La domanda la rivolgiamo a voi: vi piacerebbe vedere in futuro Valentina De Laurentiis alla presidenza del Napoli? Qui per votare.