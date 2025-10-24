ADL di ritorno dagli Stati Uniti: è atteso domani al Maradona per Napoli-Inter

vedi letture

Il Napoli prepara la delicata sfida contro l’Inter con l’obiettivo di evitare una crisi che rischierebbe di compromettere la stagione. La squadra di Conte ha bisogno del supporto di ogni componente, dal campo alle tribune. Come riportato dall'edizione online de La Repubblica, allo stadio Diego Armando Maradona è atteso anche Aurelio De Laurentiis, rientrato dagli Stati Uniti per far sentire la propria vicinanza al gruppo.

Il presidente ha invitato l’intero ambiente alla calma e all’unità, consapevole che questo momento va affrontato con compattezza e fiducia. Contro i nerazzurri serviranno carattere, attenzione e il sostegno del pubblico.