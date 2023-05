ADL-Giuntoli, nei prossimi giorni l'incontro: si cerca accordo per la risoluzione

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, su Twitter fa sapere: “E’ atteso nei prossimi giorni un incontro tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis per cercare di raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto”.

Expected a meeting in the next days between Cristiano #Giuntoli and Aurelio #DeLaurentiis to try to reach an agreement for the termination of the contract. #transfers #Napoli