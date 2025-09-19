ADL ha confermato (tra le righe) il motivo delle vecchie frizioni con Conte

vedi letture

Aurelio De Laurentiits l'ha detto. Non proprio chiaro e tondo, l'ha fatto intendere tra le righe, in maniera neanche troppo velata. Il presidente azzurro ha confermato che c'è stato un momento di down nel rapporto con Antonio Conte. Tutto partì durante l'inverno scorso e l'oggetto delle frizioni tra allenatore e società aveva un nome e un cognome: Khvicha Kvaratskhelia. Il mister, l'estate precedente, aveva subito chiarito che doveva essere un perno del suo progetto. Ma il georgiano, avendo idee differenti, tramite il suo agente Mamuka Jugeli e papà Badri flirtava da tempo con il Paris Saint-Germain e, stando al racconto del presidente, addirittura minacciava l'Art. 17.

Raccontando la trattativa per la permanenza di Conte, De Laurentiis ieri nel pre-partita a Sky si era espresso così: "Può essere anche che si sia inquietato per la mia cessione di Kvara, ma non potevo rischiare l’articolo 17, non potevo dare questa soddisfazione al giocatore e al suo agente. Quindi a un certo punto a gennaio abbiamo dovuto assolutamente cederlo. E alla fine devo dire, San Gennaro ci ha messo del suo. Con Conte e con questi ragazzi abbiamo portato a casa la vittoria".