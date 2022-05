ADL incontra gli studenti di Caserta: appuntamento domani all'ITIS Giordani

Domani il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, incontrerà gli studenti dell'ITIS Francesco Giordani di Caserta.

Domani il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, incontrerà gli studenti dell'ITIS Francesco Giordani di Caserta. E' stato lo stesso istituto a comunicare agli allievi l'incontro che si terrà dalle ore 13 nella Aula Magna e che sarà valido come percorso PTCO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).