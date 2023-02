ADL porta il Napoli a cena, Spalletti arriva in Panda: i dettagli

Il Napoli capolista in campionato si è riunito questa sera a cena.

La cena si è tenuta alla nota Braceria La Baita, alla Valle di Maddaloni. I calciatori hanno raggiunto la struttura con i propri mezzi, così come Luciano Spalletti che è arrivato a bordo dell'ormai famosa Panda. Il presidente, invece, è giunto a bordo del van che domenica sera era stato travolto dall'entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria contro la Roma. Menù a base di carne per i giocatori in un clima di grande serenità, e non poteva essere altrimenti dopo il vantaggio di ben 13 punti sulla seconda in classifica.