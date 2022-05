ADL torna a Castel Volturno: il presidente ha assistito all'allenamento

Dopo qualche giorno di pausa, Aurelio De Laurentiis è tornato a Castel Volturno per assistere all'allenamento del Napoli.

Dopo qualche giorno di pausa, Aurelio De Laurentiis è tornato a Castel Volturno per assistere all'allenamento del Napoli. La seduta odierna si è svolta sotto gli occhi del presidente, nel giorno in cui è fissata anche la terza cena post-'crisi' per brindare alla Champions League.